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#وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الحكير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة الحكير للضيافة والسياحة والسفر والترفيه، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.
وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي التوظيف (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مشرف التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي مجال ذي الصلة.
وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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