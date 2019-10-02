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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس بيانات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسب، هندسة البيانات، هندسة البرمجيات).
– أخصائي تخطيط استراتيجي (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الجودة، أو إدارة الأعمال، أو التخطيط الاستراتيجي)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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