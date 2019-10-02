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17 #وظيفة شاغرة للجنسين في طيران أديل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مضيف جوي- مقصورة (عدد 15 وظيفة/ للرجال): شهادة الثانوية العامة.
. أخصائي المحاسبة (عدد وظيفتين/ للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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