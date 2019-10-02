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2019-10-02 البيئة تدعو 154 متقدماً لاستكمال مسوغات التعاقد .. هنا الأسماء متابعات الخليج 365 - الرياض دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 154 متقدماً على وظائفها المعلن عنها يوم 1440/10/15 هـ، لاستكمال مسوغات التعاقد خلال 10 أيام، اعتباراً من تاريخ 1441/2/7هـ، وذلك بديوان الوزارة – حي الملك عبدالله -مخرج 12.

وأوضحت البيئة والمياه والزراعة أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة على الرابط هنا، وفي حالة الرغبة في الاستفسار الاتصال على 0112038888 تحويلة (1480) – (1384) .







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