وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود الصحية

2019-10-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وفروعها في محافظة جدة.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد إداري أول (للنساء/ الرياض).

– مساعد إداري ثالث (للنساء/ الرياض).

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– مساعد إداري رابع (للرجال/ الرياض).

– مدقق أول (للرجال/ جدة).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء 2 صفر 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 15 صفر 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)