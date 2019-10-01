وظائف صحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

2019-10-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. فني ثاني مختبرات طبية- ما قبل التحليلات (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصص علوم المختبرات الطبية.

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. أخصائي ثاني مختبرات طبية- علم الأحياء الدقيقة: درجة البكالوريوس في تخصص العلوم المعملية (الطبية).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)