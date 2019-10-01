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2019-10-01 السجون تعلن أسماء المرشحين والمرشحات للكشف الطبي متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت المديرية العامة للسجون مُمثلة بإدارة الموارد البشرية عن أسماء المرشحين والمرشحات المدعوين لاستكمال إجراءات الكشف الطبي من الذين تقدموا على الوظائف (المرتبة السادسة). وأوضحت المديرية العامة للسجون أنه يمكن الاطلاع على الأسماء وبقية التفاصيل من خلال الروابط الموضحة أدناه. Advertisements الأسماء:

1- الرجال:

اضغط هنا 2- للنساء:

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