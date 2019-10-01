الدفاع المدني يعلن أسماء المرشحين بصورة نهائية للوظائف الإدارية

2019-10-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن أسماء المرشحين والمرشحات بصورة نهائية لشغل عدد من الوظائف الإدارية بالدفاع المدني.

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ودعت المديرية المرشحين والمرشحات مراجعة المقر الرئيسي للمديرية العامة للدفاع المدني بالرياض، لاستكمال إجراءات التعيين ومباشرة العمل مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة للتوظيف، وفي حال عدم مراجعة المرشح فإن ذلك يعد عدولاً عن الرغبة في التوظيف، وذلك وفقاً للأسماء الموضحة أدناه.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه في حال عدم مراجعة المرشح فإن ذلك يعد عدولاً عن الرغبة في التوظيف.

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