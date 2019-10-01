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#وظائف لذوي الخبرة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة شاغرة بمجال الجودة لذوي الخبرة من حملة الشهادة الجامعية البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الهندسة الصناعية)، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مُستشار الجودة)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مُستشار الجودة (Quality Consultant).
الشروط:
1- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة الجودة الشاملة وأنظمة الجودة.
3- خبرات استشارية وتدريبية وخبرة في تقنيات تحسين الجودة.
موعد التقديم:
– التقديم متاح حالياً وينتهي عند اكتفاء من العدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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