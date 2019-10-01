وظائف شاغرة : مطلوب مؤهلات متوسطة للعمل فورا بشركة جرين ميندس لإعادة تدوير البلاستيك

نقدم اليوم على مصر فايف، عدد جديد من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات ومناسبة لجميع المؤهلات، من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف، حيث أعلنت شركة جرين ميندس لإعادة تدوير البلاستيك عن عشرات الوظائف الشاغرة فى مختلف التخصصات، و نستعرضها كالتالي على مصر فايف.

وظائف شركة جرين ميندس لإعادة تدوير البلاستيك

1. مطلوب عدد 2 مراقب جودة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 50 سنة، براتب 3000 جنيه.

2. مطلوب عدد 10 عمال خط إنتاج، براتب 2250 جنية.

3. مطلوب عدد 8 فني صيانة ” ميكانيكا – كهرباء” براتب 3000 جنية.

4. مطلوب عدد 2 فني تعزيز بولي ايثلين، ويشترط مؤهلات متوسطة، براتب 4000 جنيه.

5. مطلوب عدد 4 عامل خدمات براتب 2250 جنية.

6. مطلوب عدد 9 عمال مخازن براتب 2500 جنية.

7. مطلوب عدد 10 مساعد فني تبريد وتكيف، مؤهل متوسط تبريد وتكييف، وان لا يزيد السن عن 25 سنة، براتب 2500 جنيه.

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وذلك للعمل ببرج العرب بالإسكندرية، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، وتوفر الشركة تأمينات اجتماعية وتأمينات طبية ومكافآت وحوافز إنتاجية، كما توفر سكن لبعض المغتربين، بمتوسط راتب من 3500 إلى 4500 جنيه.

وللراغبين يرجى تقديم الطلبات بمقر الشركة بالعنوان التالي: شارع العشرين – قطعة رقم 12 – قويسنا بالمنوفية، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 011111553211