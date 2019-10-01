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#وظائف بمجال الدراسات والبحوث بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة قيادية شاغرة بمجال إعداد الدراسات والبحوث، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير إدارة الدراسات العامة)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مدير إدارة الدراسات العامة.
الشروط:
1- درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (هندسة الاتصالات، الهندسة الكهربائية) أو تخصص ذات صلة.
2- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال إعداد الدراسات والبحوث.
3- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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