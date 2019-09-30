وظائف إدارية شاغرة لدى جامعة كاوست

2019-09-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي السياسات والتخطيط والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، اللغة الإنجليزية، الصحافة)، أو المجالات ذات الصلة.

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– محلل أعمال أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو تقنية المعلومات).

– أخصائي مكتبة: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص ذي الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 سبتمبر 2019م، مبينةً أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)