وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن بالرياض

2019-09-30

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– ممرض مسجل: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

– محاسب ثالث: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، إدارة الأعمال، الإدارة المالية، الاقتصاد، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، الإدارة العامة، إدارة المستشفيات، التحليل الكمي).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).