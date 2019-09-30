21 #وظيفة شاغرة للجنسين في وزارة الحج والعمرة

2019-09-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن توفر عدد (21) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، على المراتب من الرابعة وحتى التاسعة، وذلك وفق التخصصات التالية:

– تقنية هندسة الحاسب الآلي.

– إدارة أعمال دولية.

– إدارة مشاريع.

– قانون.

– هندسة برمجيات.

– أساليب كمية.

– نظم معلومات الأمن السيبراني.

– بحوث عمليات.

– علوم إدارية.

– إحصاء.

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– التحري الرقمي.

– تخصصات إدارية أخرى.

وبينت الوزارة أن الشروط والمؤهلات المطلوبة هي:

. خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

. خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

. يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال / النساء) على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

– المتقدمون/ المتقدمات الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ـة) وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ـة) من الإعلان نهائياً (وعليه/ها) التقدم للإعلانات القادمة.

وأوضحت الوزارة، أن على الراغبين والراغبات التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (هنا)، وذلك بدءًا من يوم غداً الثلاثاء الموافق 2 صفر 1441هـ، ويستمر حتى تاريخ 6 صفر 1441هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)