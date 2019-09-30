شكرا لقرائتكم #وظائف بشركة معادن لحديثي التخرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-30 #وظائف بشركة معادن لحديثي التخرج متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب طلبات التوظيف للشواغر المستقبلية لحديثي التخرج من حملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) في جميع التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه. Advertisements الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس (لا يُشترط تخصص مُحدد) من جامعة مُعترف بها من قبل وزارة التعليم.

3- أن يكون المتقدم حديث التخرج.

4- ألا يتجاوز عُمر المتقدم 25 سنة.

5- ألا يقل المعدل التراكمي عن (2.5 من 4) أو (3.5 من 5). موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف بشركة معادن لحديثي التخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.