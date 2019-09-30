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2019-09-30 50 #وظيفة صحية بالخدمات الطبية للقوات المسلحة في 4 مدن متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 50 وظيفة صحية شاغرة، للعمل في (مستشفى القوات المسلحة بالجبيل، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومستشفى القوات المسلحة بالهدا، والخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف:

1- أخصائي مختبرات طبية:

– العدد 3 وظائف.

– مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بالجبيل). 2- أخصائي تعقيم طبي:

– العدد 4 وظائف.

– مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بالجبيل). 3- ممرضة مسجلة:

– وظيفة واحدة.

– مكان العمل (مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة). 4- أخصائي علاج تنفسي:

– العدد 11 وظيفة.

– مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بالهدا). 5- أخصائي موجات فوق صوتية:

– وظيفة واحدة.

– مكان العمل (الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض). 6- فني صيدلة:

– العدد 3 وظائف.

– مكان العمل (الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض). Advertisements 7- ممرضة أخصائية مسجلة:

– العدد 27 وظيفة.

– مكان العمل (مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة). طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي مختبرات طبية:

اضغط هنا 2- أخصائي تعقيم طبي:

اضغط هنا 3- ممرضة مسجلة:

اضغط هنا 4- أخصائي علاج تنفسي:

اضغط هنا 5- أخصائي موجات فوق صوتية:

اضغط هنا 6- فني صيدلة:

اضغط هنا 7- ممرضة أخصائية مسجلة:

اضغط هنا







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