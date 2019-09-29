وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات السعودية

2019-09-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير قسم تطوير برمجة التطبيقات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، هندسة الإلكترونيات والاتصالات)، ويفضل درجة الماجستير.

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. أخصائي الأعمال التجارية والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصال الجماهيري، الإعلانات، التسويق)، ويفضل درجة الماجستير.

. مشرف الإدارة المناوب- استراتيجية الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 6 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).