وظائف شاغرة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

2019-09-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه والبورد والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الولادة والأطفال، ومركز سعود البابطين للقلب بالدمام.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تقني الموجات فوق الصوتية (للسعوديين).

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– استشاري الطب الباطني.

– استشاري جراحة القلب.

– استشاري الطب النووي.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم 29 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 29 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).