وظائف شاغرة في المعهد التقني لخدمات البترول

2019-09-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف تدريبية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المعهد في مدينة الدمام.

وأبرز المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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. مدرب تقني- ميكانيكي/ كهربائي/ لحام/ مواسير (عدد وظيفتين للسعوديين): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة، التقنية)، أو المجالات ذات الصلة.

. فني تشغيل- رافعة/ معدات ثقيلة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

. منسق- أمن المعلومات وإدارة المخاطر (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، وعلوم الكمبيوتر، وإدارة نظم المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضح المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







