وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء

2019-09-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مطور تطبيقات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، أو هندسة الحاسب، أو نظم المعلومات).

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– مدير إدارة التطوير الإحصائي: درجة الماجستير في تخصصات: (الإحصاء، الاقتصاد، بحوث العمليات).

– مدير إدارة الابتكار والتقييم الإحصائي: درجة الماجستير في تخصصات: (الإحصاء، أو الاقتصاد، أو أساليب كمية، أو بحوث العمليات).

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).