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شكرا لقرائتكم وزارة الصحة تعلن 10591 وظيفة شاغرة .. هنا رابط التقديم والتفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزارة الصحة تعلن 10591 وظيفة شاغرة .. هنا رابط التقديم والتفاصيل
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت وزارة الصحة عن توفر عدد 10591 وظيفة صحية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الطب العام، التمريض)، وذلك للعمل في عدد من مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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