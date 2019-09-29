- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة لدى شركة المراعي في 5 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف شاغرة لدى شركة المراعي في 5 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة المراعي لمنتجات الألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروعها في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام، وحائل، وخميس مشيط”.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. محلل دعم (الرياض).
. موظف محاسبة- المبيعات (الدمام).
. موظف محاسبة- المبيعات (خميس مشيط).
. موظف محاسبة- المبيعات (حائل).
. موظف محاسبة- المبيعات (جدة).
. مدير ثاني المبيعات الإقليمية- (الرياض).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف شاغرة لدى شركة المراعي في 5 مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.