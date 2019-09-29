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#وظيفة إدارية بمدينة الملك فهد الطبية في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت مدينة الملك فهد الطبية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة إدارية لذوي الخبرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مُدير المشروع Project Manager)، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مُدير المشروع (Project Manager).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، العلوم الاجتماعية، الصحة العامة، الأعمال التجارية، إدارة عامة، الاقتصاد)
3- خبرة لا تقل عن سنة في إدارة المشاريع.
4- يفضّل وجود شهادة مهنية في إدارة المشاريع (PMP).
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الأحد 2019/09/29م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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