وظائف إدارية لحديثي التخرج بالهيئة الملكية عبر برنامج تمهير

2019-09-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة الملكية بالرياض توفر وظيفة إدارية شاغرة (للرجال) لحديثي التخرج، للعمل بمسمى (مُنسق تدريب)، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُنسق تدريب (للرجال – وظيفة واحدة).

وصف التدريب:

– تصميم برامج التدريب والتطوير وتنسيقها في المنشأة، وتقديم الدعم اللوجستي لفعاليات التدريب والمشاريع الخاصة.

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المهام التدريبية:

1- دراسة احتياجات تدريب وتطوير الموظفين، والتعرف على برامج التدريب الداخلي والخارجي لمعالجة الثغرات في الكفاءات.

2- تلقي الملاحظات من المشاركين عن مدى فعالية البرنامج، وإعداد تقرير للإدارة بذلك، والتوصية باتخاذ إجراءات بشأن المواد التدريبية والمنهجية.

3- التسويق للبرامج التدريبية وإعداد جداول للحضور، ودعم الفعاليات التدريبية وتنظيمها.

4- تصميم برامج التدريب والتطوير، وتحديد نتائج التعلم وأساليب التدريب، ومباشرة عملية التطوير، والاستعانة بمصادر خارجية أو داخلية.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة أعمال).

3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.

6- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).

موعد التقديم:

– التقديم متاح حاليًا وينتهي بتاريخ 1441/03/26هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا