شكرا لقرائتكم 352 #وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-29 352 #وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت غرفة الرياض بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عن موعد إقامة (ملتقى توظيف مهن المحاسبة)، والذي يتم من خلاله طرح 352 وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) لدى 18 شركة بالقطاع الخاص. Advertisements وأوضحت غرفة الرياض أن موعد الملتقى سيكون صباح يوم الخميس بتاريخ 1441/02/04هـ الموافق 2019/10/03م (في تمام الساعة 8:00 صباحاً)، وذلك في مدينة الرياض – قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن – نادي عبدالمحسن السويلم للأعمال (الدور الأول).







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 352 #وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.