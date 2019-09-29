الهلال الأحمر يعلن عن #وظائف بالتعاقد المؤقت بجميع المناطق

2019-09-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي توفر وظائف صحية شاغرة بجميع مدن المملكة، بالتعاقد المؤقت على بند التحوّل الوطني، للعمل بمسمى (أخصائي إسعاف وطب طوارئ)، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص (طب الطوارئ)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي إسعاف وطب طوارئ.

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الشروط:

1- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في تخصص (طب الطوارئ).

2- أن يكون حاصلاً على الدورات التالية (BLS) (ACLS) (سارية المفعول).

3- أن يكون حاصلاً على إحدى هاتين الدورتين (PHLS) (ITLS) (سارية المفعول).

4- أن يكون حاصلاً على تسجيل مهني ساري المفعول وتصنيف مهني لمؤهله من هيئة التخصصات الصحية يمكنّه من شغل الوظيفة المطلوبة.

5- أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة المطلوبة.

6- أن يجتاز الاختبار والمقابلة الشخصية.

7- أن يحضر أصول المؤهلات العلمية والمستندات الثبوتية المطلوبة عند الطلب لاحقاً.

8- أن يكون لدى المتقدم الاستعداد للعمل وفقاً لحاجة العمل بالهيئة بأي منطقة من مناطق المملكة.

9- في حال عدم توفر الشروط المشار إليها آنفاً يستبعد صاحب الطلب نهائياً.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى بتاريخ 1441/02/02هـ وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/02/09هـ الساعة 12:00 ظهراً.

طريقة التقديم:

– من خلال موقع الهيئة عبر الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا