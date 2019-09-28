وظائف إدارية في شركة أمازون بالرياض وجدة

2019-09-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أمازون العالمية (Amazon) المتخصصة بالتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، عبر موقعها الإلكتروني الخاص بالتوظيف، توفر وظائف إدارية شاغرة (بعقود مؤقتة لمدة 6 أشهر)، للعمل بالشركات التابعة لها في مدينة الرياض ومحافظة جدة، بمسمى (مُساعد محاسبة)، وذلك وفقًا للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُساعد محاسبة (Accounting Associate).

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أماكن العمل:

– مدينة الرياض.

– محافظة جدة.

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية، الاقتصاد).

2- معالجة طلبات الدفع البنكية والفواتير ومعرفة معايير المحاسبة الدولية وإعداد التقارير.

3- إجادة استخدام برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس) وخاصة برنامج (Excel).

4- مهارات جيدة في التحليل والتخطيط والتنظيم وإدارة الوقت والتواصل.

5- القدرة على العمل مع حجم ضخم من البيانات.

6- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم السبت بتاريخ 2019/09/28م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا