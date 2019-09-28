15 #وظيفة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

2019-09-28

متابعات الخليج 365 - الطائف

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 15 وظيفة صحية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل في (مستشفى الأمير سلطان العسكري بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بالهدا)، بمسمى (أخصائي مختبر Medical Technologist)، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي مختبر (Medical Technologist):

– عدد (6) وظائف.

– مكان العمل (مستشفى الأمير سلطان العسكري بالطائف).

– درجة البكالوريوس في العلوم الطبية التطبيقية (مختبرات).

– أخصائي مختبر لديه خبرة عامة في الكيمياء، أمراض الدم، علم الأحياء الدقيقة، بنك الدم، تحليل البول والمناعة.

– خبرة في جميع العينات المناسبة بما في ذلك إعداد المريض، ووضع العلامات، والمناولة، والحفاظ أو التثبيت، والتجهيز أوال تحضير، والنقل وتخزين العينات.

– خبرة في تنفيذ جميع الإجراءات القياسية.

– إجراء كل طريقة اختبار أو استخدام أداة مناسبة.

– إجراء الصيانة الوقائية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وإجراءات المعايرة ذات الصلة إلى كل اختبار أداء.

– معرفة استقرار الكاشف والتخزين.

– خبرة في تنفيذ سياسات وإجراءات مراقبة الجودة للمختبر.

– الوعي بالعوامل التي تؤثر على نتائج الاختبار.

– معرفة التقييم والتحقق من صحة نتائج اختبار المريض من خلال تقييم قيمة عينة مراقبة الجودة قبل إبلاغ المريض بنتائج الاختبار.

– يتطلب العمل الذي يقوم به أخصائي المختبر معرفة مهنية، وكفاءة في مجال المختبرات الطبية من أجل:

1- إجراء أو تقديم المشورة أو الإشراف على الاختبارات المعملية السريرية لدم الإنسان والبول وسوائل أو أنسجة الجسم الأخرى.

2- تفسير وتطبيق التعليمات المكتوبة المعقدة.

3- استخدام الحكم الفني المستقل لتحليل وتفسير نتائج المختبر.

4- استخدام التقنيات اليدوية والآلية لتأكيد نتائج الاختبارات.

5- تطوير البيانات التي قد يستخدمها الأطباء لتحديد وجود ودرجة المرض.

6- صيانة واستكشاف الأخطاء، وإصلاحها لأجهزة المختبرات.

7- إنشاء ومراقبة نظم وإجراءات مراقبة الجودة.

8- تعليم النظريات الأساسية، والمهارات التقنية، وتطبيق إجراءات أو معدات الاختبار المعملي للمتدربين.

9- التواصل والتشاور والتفاعل مع الأعضاء الآخرين في فريق الرعاية الصحية، والعلاقات الخارجية، وخدمة العملاء، وتثقيف المرضى.

10- حل المشاكل التقنية وضمان اتخاذ إجراءات علاجية كلما انحرفت نظم الاختبار عن خصائص الأداء المتبعة للمختبر.

11- ضمان عدم الإبلاغ عن نتائج اختبار المرضى إلى أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية وسير نظام الاختبار بشكل سليم.

12- تقديم أو ضمان تقديم التوجيه للموظفين الجدد.

13- المشاركة بفاعلية في تدريب الموظفين الجدد والمتدربين السعوديين أثناء الخدمة.

14- تقديم الطلبات وتلقي جميع الإمدادات الحيوية إلى الأقسام المناسبة.

Advertisements

2- أخصائي مختبر (Medical Technologist):

– عدد (9) وظائف.

– مكان العمل (مستشفى القوات المسلحة بالهدا).

– درجة البكالوريوس في العلوم الطبية التطبيقية (مختبرات).

– أخصائي مختبر لديه خبرة عام على الأقل في الكيمياء، أمراض الدم، تخثر الدم، علم الأحياء الدقيقة، بنك الدم وتحليل البول؛ تجربة مع معدات الكمبيوتر والبرمجيات.

– حل المشكلات.

– إتقان اللغة العربية والإنجليزية.

– يتطلب العمل الذي يقوم به أخصائي المختبر معرفة مهنية، وكفاءة في مجال المختبرات الطبية من أجل:

1- إجراء أو تقديم المشورة أو الإشراف على الاختبارات المعملية السريرية لدم الإنسان والبول وسوائل أو أنسجة الجسم الأخرى.

2- تفسير وتطبيق التعليمات المكتوبة المعقدة.

3- استخدام الحكم الفني المستقل لتحليل وتفسير نتائج المختبر.

4- استخدام التقنيات اليدوية والآلية لتأكيد نتائج الاختبارات.

5- تطوير البيانات التي قد يستخدمها الأطباء لتحديد وجود ودرجة المرض.

6- صيانة واستكشاف الأخطاء، وإصلاحها لأجهزة المختبرات.

7- إنشاء ومراقبة نظم وإجراءات مراقبة الجودة.

8- تعليم النظريات الأساسية، والمهارات التقنية، وتطبيق إجراءات أو معدات الاختبار المعملي للمتدربين.

9- التواصل والتشاور والتفاعل مع الأعضاء الآخرين في فريق الرعاية الصحية، والعلاقات الخارجية، وخدمة العملاء، وتثقيف المرضى.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي عن الاكتفاء بالعدد المطلوب

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي مختبر (Medical Technologist) (مستشفى الأمير سلطان العسكري بالطائف):

اضغط هنا

2- أخصائي مختبر (Medical Technologist) (مستشفى القوات المسلحة بالهدا):

اضغط هنا