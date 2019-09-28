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2019-09-28 #وظائف على بند الأجور والمستخدمين في بلدية الرويضة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت بلدية الرويضة (محافظة القويعية) توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء)، على بند الأجور والمستخدمين ووظائف (مجهزي أموات)، وترغب بشغلها لحاجة العمل الماسة. واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه. Advertisements الوظائف:

1- وظائف على بند الأجور والمستخدمين (للنساء فقط):

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– أن تكون المتقدمة من المسجلين في نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية. 2- وظائف (مجهزي أموات) (للرجال والنساء):

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– السكن الدائم في الرويضة.

– اجتياز الاختبار العملي. موعد التقديم:

– التقديم يوم الأحد بتاريخ 1441/01/30هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1441/02/11هـ (خلال أوقات الدوام الرسمي). طريقة التقديم:

– خلال الفترة الموضحة أعلاه التوجه لإدارة الموارد البشرية في البلدية.







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