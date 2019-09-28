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2019-09-28 #وظيفة للجنسين بمجال التسويق بمستشفى القصيم الوطني متابعات الخليج 365 - القصيم أعلن مستشفى القصيم الوطني ببريدة توفر وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) للعمل بمسمى (مدير تسويق / مديرة تسويق)، لحملة درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق)، مع خبرة في نفس التخصص، وذلك وفقًا لطريقة التقديم الموضحة أدناه. Advertisements المسمى الوظيفي:

– مدير تسويق / مديرة تسويق. الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق).

2- خبرة في نفس التخصص.

3- لغة إنجليزية جيدة. طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع ذكر مسمى الوظيفة في خانة الموضوع):

[email protected]







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