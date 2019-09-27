وظائف شاغرة : وظائف خالية بجامعة الأزهر تعرف على التفاصيل

أعلنت جامعة الأزهر الشريف عن حاجتها لعدد من وظائف خالية، وذلك عبر الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية.

وتتمثل الوظائف الشاغرة في الجامعة فيما يلي:

1- أمين كلية أصول الدين بمحافظة القاهرة.

2- أمين كلية الدراسات الإسلامية والعربية “بنات” بالمنصورة.

3- أمين كلية الدراسات الإنسانية “بنات” في محافظة القاهرة.

4- أمين كلية الشريعة والقانون بطنطا.

5- مدير عام الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية فرع أسيوط.

6- مدير عام رعاية الشباب.

7- مدير عام شئون المدن الجامعية للطلاب.

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8- مدير عام شئون المدن الجامعية “طالبات”.

9- مدير عام شئون التعليم والطلاب فرع طنطا.

10- مدير عام الشئون الهندسية.

11- مدير عام الشئون الطبية.

12- مدير عام شئون التعليم والطلاب في طنطا.

شروط الوظائف

وتشترط جامعة الأزهر في شغل الوظيفة اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة بنجاح، وأن يكون المتقدم لديه القدرة على التوجيه والقيادة، ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

كما تشترط جامعة الأزهر أن يكون قد مضى على المتقدم سنتان على الأقل في وظائف الدرجة الأدنى، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالي.



الأوراق المطلوبة للوظيفة:

​أن يستوفي المتقدم شروط شغل الوظيفة المعلن عنها، طبقا لبطاقة الوصف، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وأن يرفق بطلبه، المستندات الدالة على مستوى المهارات، والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة، وإنجازاته السابقة.

كما أوضحت الجامعة أنه من ضمن المستندات أن يقدم مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية، لتحسين آدائها، وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل، وتبسيط الإجراءات بها.

وأن يقدم المتقدم للوظيفة صورة المؤهل الدراسي + الأصل للاطلاع عليه، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، بالإضافة بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل + 4 صور شخصية حديثة 4×6، وأن تكون جميع الأوراق المقدمة من أصل + 4 صور، مع العلم بانها لا ترد، آخر ميعاد للتقديم، يوم 17 من أكتوبر القادم.