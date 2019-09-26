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2019-09-26 10 #وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . تقني تخدير (الرياض). . استشاري علم الأشعة التداخلية (الرياض). . كبير المراجعين الداخلين (الرياض). . كبير مراجعي الرعاية الصحية (الرياض). Advertisements . مراجع داخلي (الرياض). . ممثل ثانٍ – خدمات دعم الأشعة (الرياض). . عامل نظافة (عدد وظيفتين/ الرياض). . استشاري مساعد التخدير (الرياض). . ممرض ثالث (جدة). وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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