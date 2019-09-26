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2019-09-26 #وظائف شاغرة للجنسين في جمعية مكنون بالرياض متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم “مكنون” عن توفر عدد (34) وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الجمعية في مدينة الرياض. وأبرزت الجمعية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات الوظائف التالية: – رئيس قسم الشراكات والتسويق. – رئيس قسم الحسابات. – محاسب (للجنسين). – رئيس قسم المتابعة. – مشرف دعم فني. Advertisements – مصمم جرافيك. – مشرف صيانة عقار. – سكرتارية. – منسق متابعة. – مندوب شراكات. – موظف مكتب إعلامي. – معلم مقرأة. وأوضحت الجمعية أن، التقديم مُتاح عبر بوابة التوظيف بموقع الجمعية الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2019م، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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