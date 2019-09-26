وظائف شاغرة للجنسين بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

2019-09-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن توفر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء على بنود التشغيل، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– مهندس ميكانيكي مساعد (للرجال).

– مهندس مدني مساعد (للرجال).

– مهندس معماري مساعد (للرجال).

– مهندس مساعد (للرجال).

– مطور برامج/ محلل نظم (للرجال).

– أخصائي أمن معلومات مساعد (للرجال).

– فني دعم (للرجال).

– مهندس حاسب آلي مساعد (للرجال).

– باحث صحفي (للنساء).

– محاسب مساعد (للرجال).

– مساعد إداري (للرجال).

– مساعد إداري (للنساء).

– باحث تطوير إداري مساعد (للرجال).

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– باحث أنظمة/ باحث قانوني (للرجال).

– محقق قانوني مساعد (للرجال).

– باحث تخطيط مساعد (للرجال).

– باحث أمن وسلامة (للرجال).

– مصمم جرافيكس (للرجال).

– مترجم (للنساء).

– فني دعم مساعد (للرجال).

– مصمم جرافيكس (للرجال).

– سكرتير (للرجال).

– مراقب أمن وسلامة (للرجال).

وبينت المدينة، أن الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

. أن يكون حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة.

. أن يكون المتقدم/ـة حاصلًا على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم، مع إرفاق المعادلة وذلك بالنسبة للوظائف المطلوب توفر الدرجة الجامعية لدى المتقدم/ـة لشغلها.

. ألّا يقل تقدير المتقدم/ـة عن جيد.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك خلال الفترة من تاريخ 30 محرم 1441هـ وحتى تاريخ 4 صفر 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يمكن الدخول من خلال الرابط التالي: (هنا).







