وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد في 3 مدن

2019-09-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والطائف، وينبع.

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف تحصيل (جدة).

– مساعد محاسب (جدة).

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– منسق النقل (جدة).

– منسق مبيعات (الطائف).

– منسق مبيعات (ينبع).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من: (هنا).