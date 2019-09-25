وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود الصحية

2019-09-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني مكتبة (للرجال).

– محلل برامج (للرجال).

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– مسؤول مواقع الإنترنت (للرجال).

– مساعد إداري ثالث (للنساء).

– مساعد إداري ثان (للنساء).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 26 محرم 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 9 صفر 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).