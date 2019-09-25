رابط التسجيل على #وظائف حرس الحدود

2019-09-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لحرس الحدود برتبة (جندي أمن ودوريات بحري)، للعمل في المناطق البحرية لصالح قوة أمن وحماية المرافق البحرية بحرس الحدود، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– يجب على المتقدم إدخال المعدل التراكمي.

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم.

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– أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

– أن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/1/30هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/2/4هـ، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)