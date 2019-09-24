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#وظائف إدارية شاغرة في شركة ملاذ للتأمين
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، أمن المعلومات، علوم الحاسب الآلي، هندسة البرمجيات)؛ وذلك للعمل بفروع في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل الأمن السيبراني.
– محلل مركز العمليات الأمنية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2019م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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