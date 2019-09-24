وظائف شاغرة : مطلوب أفراد امن للعمل فورا بشركة جي فور أس للخدمات الأمنية برواتب مجزية

نستمر في عرض مختلف الوظائف المتميزة لجميع المؤهلات وفى مختلف التخصصات، من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف، حيث ننشر اليوم إعلان وظائف شركة جي فور أس للخدمات الأمنية، حيث تعلن عن مئات الوظائف الشاغرة من أفراد امن للعمل فورا، برواتب مجزية، ونتابع الآن على مصر فايف نشر تفاصيل الوظائف المطلوبة.

وظائف شركة جي فور أس للخدمات الأمنية:-

مطلوب عدد 100 فرد امن للعمل بمنطقة العبور، وتوفر الشركة مواصلات وسكن للمغتربين، ولا يشترط خبرة، براتب يبدأ من 2300 : 2500 جنيه. مطلوب عدد 100 فرد امن للعمل بمنطقة التجمع، للعمل 8 ساعات، ويوجد سكن للمغتربين و مواصلات، براتب يبدأ من 2100 جنيه، ويشترط مؤهل متوسط، وان لا يزيد السن عن 45 سنة عند التقدم. مطلوب 200 فرد امن للعمل بمنطقة “إمبابة – العتبة – الزمالك”، شهادة إعدادية و ابتدائية، براتب 2500 جنيه. مطلوب عدد 100 فرد امن، من الجنسين، للعمل 8 ساعات، ويوجد مواصلات ووجبات، براتب 1500 جنيه.

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يشترط لجميع الوظائف أن لا يزيد السن عن 40 سنة، وتمنح الشركة بدل انتظام 200 جنيه، وبدل وجبة 100 جنيه، كما توفر وسائل مواصلات ” الشرقية – السويس – الإسماعيلية”.

ولمن يرغب يرجى تقديم الطلبات بمقر الشركة بالعنوان التالي: 7 شارع حسن إبراهيم متفرع من شارع تاج الدين السبكي أمام الرقابة الإدارية بمدينة نصر – ميدان الساعة، وللاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 01008558859 – 01121778182 – 01153977110