وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة أولاد رجب للمؤهلات المتوسطة برواتب مجزية

أعلنت شركة أولاد رجب، 131 شارع مصطفى النحاس – الحي الثامن – مدينة نصر، عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة بالشركة في مختلف المجالات، وذلك حسب الوظائف المعلنة بوزارة القوى العاملة والهجرة لشهر سبتمبر 2019، حيث أعلنت عن وظائف للمؤهلات المتوسطة برواتب مجزية، ونتابع الآن على مصر فايف نشر تفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف شركة أولاد رجب:-

مطلوب عدد 50 كاشير، و يشترط مؤهل عالى مناسب، بمرتبات تبدأ من 2050 جنيه. مطلوب عدد 5 موظف مدخل بيانات، برواتب تبدأ من 2300 جنيه، و يشترط مؤهل عالى. مطلوب عدد 100 منسق ممرات، يشترط مؤهلات متوسطة، براتب 2050 جنيه. مطلوب 100 موظف امن، للعمل 12 ساعة ، براتب يبدأ من 2400 جنيه، ويشترط مؤهل متوسط. مطلوب عدد 30 جزار، براتب 2350 جنيه. مطلوب عدد 30 بقال.

و للراغبين يشترط لجميع الوظائف أن لا يزيد السن عند التقدم عن 40 سنة، و توفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية، كما توفر سكن وبدل للفروع بشرم الشيخ و بورتو السخنة، و تقدم الطلبات بمقر الشركة بالعنوان المذكور أعلاه، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01148222992