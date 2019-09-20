هنا التفاصيل.. فتح باب التقديم للنساء على #وظائف مركز العمليات الأمنية

2019-09-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية للعنصر النسائي (911)، للتعيين عليها في مدينة الرياض، وذلك وفق الرتب والمؤهلات التالية:

. جندي أول: ثانوية عامة أو ما يعادلها، ويفضل من لديها مؤهل في اللغات الأجنبية أو الحاسب الآلي لا تقل مدتها عن سنتين دراسية.

. جندي: ثانوية عامة أو ما يعادلها، ويفضل من لديها مؤهل أعلى في كافة التخصصات.

وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وسارية الصلاحية وقت التقديم.

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– ألا يقل طول المتقدمة عن (155) سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

– ألا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

– ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

– لا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

– يجب أن تكون جميع الشهادات معتمدة من الجهات الرسمية، وفي حال كون الشهادة صادرة من معهد خاص يجب تصديقها من الجهة الحكومية المشرفة عليها.

وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة أبشر- التوظيف (هنا)، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحًا الموافق 1441/1/23هـ وحتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحًا الموافق 1441/1/26هـ.