وظائف شاغرة : نشرة وظائف وزارة القوى العاملة سبتمبر 2019 – مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات

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نستمر في تقديم جديد الوظائف المصرية لكافة متابعي مصر فايف، من خلال خدمة الوظائف الخالية، حيث نستعرض عدد من وظائف القوى العاملة والهجرة الشاغرة لشهر سبتمبر 2019، لجميع المؤهلات وفى مختلف التخصصات، والوظائف كالتالي:-
وظائف وزارة القوى العاملة سبتمبر 2019
- تعلن شركة بيتي القطامية – التجمع الخامس، عن حاجتها إلى شغل الوظائف التالية:-
- عدد 100 مندوب مبيعات، يشترط مؤهل عالى أو فوق متوسط.
- عدد 100 مندوب تسليم ، مؤهل متوسط.
- عدد 100 سائق، رخصة أولي وثانية، ولا يشترط مؤهل.
وتوفر الشركة تامين صحي واجتماعي ومواصلات وعمولات، وذلك للعمل بفروع الشركة بالقطامية والسلام والوراق وأبو رواش والشرقية والإسماعيلية والإسكندرية والمنصورة والغربية والإسكندرية، ولمن يرغب يرجى الاتصال أولا على الأرقام التالية: 01121219095 – 01022444908 –لتحديد موعد ومكان المقابلات.
- تعلن شركة مصر للتجارة والاستثمار، عن حاجتها إلى شغل الوظائف التالية” عدد 3 مهندس كهرباء خبرة سنتين – عدد 25 فني تركيبات، مؤهل متوسط صناعي، خبرة في مجال التيار الخفيف ومد الكابلات وتركيب كاميرات المراقبة – عدد 15 فني إنتاج”، وتوفر الشركة تأمينات اجتماعية، وللراغبين يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01003200047 – 22055555
- تعلن الشركة المصرية الأوروبية للأمن والحراسة عن حاجتها إلى شغل عدد 10 أفراد امن وحراسة، للعمل بمدينة العبور، براتب 2700 جنيه، كما تطلب شغل عدد 20 فرد امن وحراسة بجامعة خاصة بالتجمع الثالث، مؤهل متوسط، وتوفر الشركة تأمينات اجتماعية وصحية، للتواصل من خلال الأرقام التالية: 01023330824 – 01063368860
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