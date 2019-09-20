وظائف شاغرة : مئات الوظائف الخالية بشركة قسطور مصر للصناعة والتجارة

ننشر على مصر فايف بعض وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر سبتمبر 2019، حيث نشرت آلاف الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، و نستعرض اليوم بعض الوظائف الشاغرة بإحدى كبرى الشركات، حيث تطلب شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، عن حاجتها إلي شغل بعض الوظائف الشاغرة، والتفاصيل كالتالي:-

الوظائف المطلوبة:-

عدد 100 فني لحام، بمرتبات تبدأ من 2000 جنيه. عدد 50 فني دوكو سيارات. عدد 20 فني كهرباء سيارات. عدد 20 فني خراطة. عدد 20 فني برادة. عدد 20 فني تشطيبات أوتوبيسات.

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الشروط المطلوبة:-

وللراغبين يشترط أن لا يقل المؤهل عن الابتدائية، وأن لا يزيد السن عن 40 سنة، ولا يشترط الخبرة، وذلك للعمل برواتب تبدا من 2000 إلى 3000 جنيه، للعمل 8 ساعات، كما توفر الشركة تأمينات صحية واجتماعية وحوافز، كما توفر الشركة مواصلات من والى الشركة، ويشترط أن يكون المتقدم من ساكني القاهرة او الشرقية.

طريقة التقدم لشغل الوظائف:-

ولمن يرغب يرجى الحضور إلى عنوان الشركة بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01223903109 – 055410096