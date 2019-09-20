وظائف شاغرة : مئات الوظائف الخالية بشركة قسطور مصر للصناعة والتجارة

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ننشر على مصر فايف بعض وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر سبتمبر 2019، حيث نشرت آلاف الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، و نستعرض اليوم بعض الوظائف الشاغرة بإحدى كبرى الشركات، حيث تطلب شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، عن حاجتها إلي شغل بعض الوظائف الشاغرة، والتفاصيل كالتالي:-
الوظائف المطلوبة:-
- عدد 100 فني لحام، بمرتبات تبدأ من 2000 جنيه.
- عدد 50 فني دوكو سيارات.
- عدد 20 فني كهرباء سيارات.
- عدد 20 فني خراطة.
- عدد 20 فني برادة.
- عدد 20 فني تشطيبات أوتوبيسات.
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الشروط المطلوبة:-
وللراغبين يشترط أن لا يقل المؤهل عن الابتدائية، وأن لا يزيد السن عن 40 سنة، ولا يشترط الخبرة، وذلك للعمل برواتب تبدا من 2000 إلى 3000 جنيه، للعمل 8 ساعات، كما توفر الشركة تأمينات صحية واجتماعية وحوافز، كما توفر الشركة مواصلات من والى الشركة، ويشترط أن يكون المتقدم من ساكني القاهرة او الشرقية.
طريقة التقدم لشغل الوظائف:-
ولمن يرغب يرجى الحضور إلى عنوان الشركة بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01223903109 – 055410096
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