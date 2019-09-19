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وزارة الحرس الوطني تدعو المرشحين على وظائفها للمقابلة الشخصية
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت وزارة الحرس الوطني المرشحين والمرشحات مبدئيًا لإجراء المقابلة الشخصية حسب المواعيد والأيام المرفقة والشروط الموضحة في الرابط التالي (هنا).
وأوضحت الوزارة أن المقابلة تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 30 محرم 1441هـ، بمركز التدريب والبرامج الثقافية بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان.
وأضافت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال موقع الوزارة الرسمي عبر هذا الرابط (هنا).
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