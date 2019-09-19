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#وظائف صحية وفنية شاغرة في مستشفى قوى الأمن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد طبيب الأسنان: شهادة الدبلوم في تخصص طب الأسنان المساعدة.
– فني أول سمعيات وإلكترونيات: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الاتصالات، أو الإلكترونيات)، أو المجالات ذات الصلة.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2019م.
وأفادت إدارة المستشفى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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