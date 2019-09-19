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12 #وظيفة شاغرة لدى فروع النهدي الطبية
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة النهدي الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة؛ وذلك للعمل بفروع معارض وصيدليات الشركة في كل من مدينة الرياض، ومحافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد صيدلي (عدد 11 وظيفة للسعوديين/ الرياض).
– أخصائي مركز رعاية النزلاء الطبيين (للجنسين/ جدة).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 ديسمبر 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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