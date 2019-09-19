وظائف إدارية شاغرة لدى شركة زين للاتصالات

2019-09-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المخزون: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المحاسبة، أو الهندسة)، أو ما يعادلها.

– مدير أول علاقات المستثمرين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية)، ويفضل درجة الماجستير.

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– محلل أول الموازنة العامة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المحاسبة، أو الهندسة)، أو ما يعادلها.

– محلل أول المخزون: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المحاسبة)، أو ما يعادلها.

– محلل أول تحصيل: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية)، أو ما يعادلها.

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).