وظائف شاغرة للجنسين في الجامعة الإسلامية بالمدينة

2019-09-19

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وترغب بشغلها عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفق مسميات والوظائف التالية:

– محقق قانوني (رجال).

– مصمم طوابع (رجال).

– محقق قانوني مساعد (رجال).

– مساعد إداري (للجنسين).

– مراقب أمن وسلامة (رجال).

– مراقب إسكان (رجال).

– كاتب (للجنسين).

– مراسل مكتبي (للجنسين).

– عامل خدمات (للجنسين).

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– عامل حارس (دار الحديث بمكة المكرمة/ رجال).

وبينت الجامعة أن المستندات والوثائق المطلوبة إرفاقها في ملف (pdf) هي:

. صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة + برنت من التأمينات الاجتماعية.

. صورة من البطاقة الشخصية.

. صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد.

. صورة شخصية.

. صورة من التسجيل على برنامج (ساعد) للمتقدمين والمتقدمات على وظائف مراسل مكتبي.

. تعبئة نموذج (101/أ) للموظفين والمستخدمين أو نموذج (101/ب) لغير الموظفين والمستخدمين.

ودعت الجامعة الراغبين والراغبات بالتقديم الذين تتوفر لديهم شروط شغلها التقدم من خلال موقع الجامعة (هنا)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 1441/1/26هـ إلى تاريخ 1441/1/30هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)