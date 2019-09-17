شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج لتوطين 14 ألف وظيفة بقطاع الاتصالات والان مع التفاصيل

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وصندوق تنمية الموارد البشرية السعودية "هدف"، برنامجاً مشتركاً لتوطين 14 ألف فرصة وظيفية في منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هيثم العوهلي أن البرنامج يسهم في دعم المنشآت من خلال استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها، مشيراً إلى أن البرنامج الذي ينقسم إلى أربع مراحل يستهدف في مرحلته الأولى وظائف الدعم الفني، وفي المرحلة الثانية وظائف تحليل البيانات، في حين خصصت المرحلتين الثالثة والرابعة لوظائف مدراء المشاريع وموظفي مراكز الاتصال.

من جهته، قال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد بن أحمد السديري: "نفخر اليوم بإطلاق برنامج نوعي مع قطاع هام وحساس مثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أطلقنا معاً برنامج لدعم توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات؛ حيث سيتم تقديم برامج تدريبية متخصصة وبرامج تأهيلية وإرشادية من قبل الوزارة وفق نماذج أعمال نوعية لتحفيز الطلب فيما سيقدم الصندوق برنامج الدعم المالي".

وأشار الدكتور السديري إلى أن الوظائف المدعومة تشمل مجالات نوعية مثل وظائف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتطوير البرمجيات، وتطوير الألعاب، وقواعد البيانات، وجودة البرمجيات، وإدارة وتشغيل التطبيقات والشبكات؛ مبيناً أن البرنامج يرتكز على دعم التوطين الوظيفي من خلال التأهيل والتدريب وتوفير 14 ألف فرصة وظيفية للشباب من الجنسين وتزويدهم بالمعارف والمهارات لمواءمة احتياجات سوق العمل في وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات في المنشآت الخاصة بالقطاع.