وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى تخصصي الدمام

2019-09-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى التجمع الصحي الأول، ومستشفى الملك فهد التخصصي، ومستشفى الخفجي العام، ومستشفى النعيرية العام، ومستشفى الظهران العام.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. منسق إداري أول- خدمات الضيافة (الدمام).

. استشاري طب الأطفال- حديثي الولادة (الخفجي).

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. استشاري التخدير والعناية المركزة (النعيرية).

. منسق جودة (الدمام)

. طبيب مقيم طب باطني (الظهران).

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).